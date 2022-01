Dispo-Studie : Immer mehr Deutsche überziehen ihr Bankkonto

Düsseldorf Fast jeder zehnte Bundesbürger ab 18 Jahren hat aktuell sein Bankkonto überzogen und zahlt hohe Zinsen für den Dispokredit. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervor. Das sind 17 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage für das Kreditportal Smava sagten 9,5 Prozent der Befragten, sie seien aktuell im Dispo. Das sind mit einem Plus von 17 Prozent deutlich mehr als in einer Umfrage im Januar vor einem Jahr. Fast jeder zweite Disponutzer liegt demnach mit mehr als 1500 Euro im Minus.