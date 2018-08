Die wichtigsten Fragen zur Rente, Steuern, Ruhestand

Düsseldorf Viele Rentner leiden unter Abschlägen, der privaten Krankenversicherung und Steuern. Die wichtigsten Fragen.

Der Andrang bei der Telefonaktion war groß. Immer mehr Rentner wachsen in die Besteuerung hinein. Zugleich klagen viele, dass sie die Beiträge ihrer privaten Krankenversicherung kaum noch zahlen können. Solche und andere Fragen beantworteten am Donnerstag sechs Experten.

In fünf Jahren ist mein Sohn 61 Jahre und hat 45 Versicherungsjahre voll. Kann er dann ohne Abschläge in Rente gehen?

Antwort Nein, als langjährig Versicherter kann er frühestens mit 65 Jahren in Rente gehen. Wenn Ihr Sohn mit 63 in Rente geht, gibt es einen Abschlag von 13,2 Prozent.

Antwort Leider nein. Grundsätzlich kann man in Zeiten, in denen man Angehörige pflegt, zwar Rentenansprüche erwerben. Jedoch nur, wenn Sie die Pflege vor Erreichen Ihrer Regelaltersgrenze leisten.

Ich möchte mit 63 in den Ruhestand gehen. Was darf ich hinzu verdienen?

Antwort Das kann sich lohnen, wenn man in den Vorruhestand will, ansonsten hat die Nachzahlung Grenzen. Generell gilt: Man kann für das aktuelle Kalenderjahr zwischen 83,70 und 1209 Euro einzahlen. Mehr ist möglich, wenn man nicht-anerkannte Schulzeiten oder Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn ausgleichen will.

Ich bin 63 und habe überraschend 60.000 Euro geerbt. Soll ich das Geld in Aktien stecken oder lieber in die gesetzliche Rente investieren?

Antwort Nein, wenn Sie keine Beiträge mehr eingezahlt haben, kann die Hochrechnung nicht stimmen. Wenden Sie sich an die Rentenversicherung und lassen prüfen, was Ihr Versicherungsverlauf seit 2005 ausweist.

Antwort Nein, das ist nicht möglich. Der Gesetzgeber will verhindern, dass das Solidarprinzip ausgenutzt wird. Allerdings können Sie in den Basis-Tarif Ihrer privaten Krankenversicherung wechseln. Der Beitrag entspricht höchstens dem Maximalbeitrag für Kassenpatienten.

Antwort Nein, das ist nicht möglich. Wer in jungen Jahren die Vorteile der privaten Krankenversicherung nutzen will, muss auch im Alter mit ihr leben.

Ich bin 54 und arbeite als selbstständige Logopädin. Ich bin in der PKV, die wird mir aber zu teuer. Kann ich in die gesetzliche Krankenkasse wechseln?

Antwort Ja, das geht so gerade noch. Bis zur Altersgrenze von 55 Jahren kann man unter bestimmten Bedingungen von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln.

Antwort 2018 gilt für Sie das so genannte Gnadenjahr. Das heißt, Sie können ein letztes Mal das Splitting und damit den doppelten Grundfreibetrag in Anspruch nehmen. Ab 2019 haben Sie als Witwe nur noch einen Freibetrag. Jedoch können Sie Ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung steuerlich geltend machen. Das könnte dazu führen, das Sie keine Steuern zahlen müssen.

Antwort Das kommt darauf an, in welchem Jahr Sie in den Ruhestand gegangen sind, ob Sie verheiratet sind und den Splittingvorteil nutzen können. Wer 2005 und früher in Rente gegangen ist, erhält einen Freibetrag von 50 Prozent der anfänglichen Rente. Dieser vermindert sich für die folgenden Jahrgänge in Schritten um zwei Prozent, ab 2020 um ein Prozent.