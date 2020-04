Ausweg : Die virtuelle Hauptversammlung

Wegen der Corona-Krise verlegen zwölf Dax-Konzerne, darunter Bayer und Eon, ihr Aktionärstreffen ins Internet. Dann gibt es wenigstens die Dividende pünktlich. Zwölf weitere, darunter Henkel und RWE, haben die Treffen verschoben.

(rtr) Den Anfang machte am Donnerstag Airbus: In einem Amsterdamer Hotel fand eine nach deutschen Maßstäben bizarre Hauptversammlung statt. Kein Vorstand, kein Aufsichtsrat ist vor Ort, die Versammlung wird von einem Anwalt geleitet – und den Aktionären rät der Vorstand „dringend“ davon ab zu kommen. Erscheinen zu viele, laufen sie Gefahr, wieder nach Hause geschickt zu werden. Der Flugzeugbauer Airbus folgt damit den Regeln für Aktionärsversammlungen während der Coronakrise in den Niederlanden. Dass Airbus wegen der Corona-Krise auch schwere Zeiten vor sich hat, spielt dabei keine Rolle.