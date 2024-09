Verkehrspolitik Deutschlandticket kostet künftig 58 Euro statt 49 Euro

Bisher zahlen Bund und Länder pro Jahr drei Milliarden Euro. Der Bund müsste also mindestens 1,5 Milliarden Euro auch für 2026 einplanen. Der VRR erklärt, die Bundesregierung solle diese Hilfe bald festzurren: „Nun ist der Bund in der Pflicht, die Finanzierung des Angebotes ab 2026 zu sichern. Und zwar bestenfalls schon im Zuge der in den nächsten Wochen anstehenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2026.“