Frühjahrsgutachten : Wirtschaftsinstitute senken Konjunkturprognose für 2022 deutlich

Das Luftbild zeigt ein Containerschiff, welches an einem Containerterminal im Hamburger Hafen be- und entladen wird. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Berlin Nicht nur der Krieg in der Ukraine wirkt sich laut den fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstituten negativ auf die Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. Auch der ungünstige Pandemieverlauf im vergangenen Winterhalbjahr trägt demnach seinen Teil dazu bei.

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. Sie erwarten nur noch ein Wachstum von 2,7 Prozent statt wie im Herbst 4,8 Prozent, wie sie am Mittwoch mitteilten. Die Inflation wird ihrer Schätzung nach bei 6,1 Prozent in diesem Jahr liegen.

Die Institute berechneten auch die Auswirkungen einer sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen für Deutschlands Wirtschaft: In diesem Fall würde die Bundesrepublik in eine „scharfe“ Rezession stürzen, erklärten sie. „Wirtschaftspolitisch käme es dann darauf an, marktfähige Produktionsstrukturen zu stützen, ohne den Strukturwandel aufzuhalten.“ Dieser werde sich für die gasintensiven Industrien auch ohne Boykott beschleunigen, da die Abhängigkeit von den bislang günstig zu beziehenden russischen Lieferungen so oder so rasch überwunden werden solle.