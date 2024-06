Deutscher Kapitalmarkt 2,6 Billionen Euro sind auf den Konten der Sparer – doch der Wirtschaft fehlt das Geld

Es gibt andere Unternehmen, die den deutschen Kapitalmarkt verlassen haben. Der einst wertvollste Dax-Konzern Linde wird nicht mehr an der deutschen Börse, sondern nur noch in den USA gelistet. Der Pharma-Aufsteiger Biontech, der in nicht einmal zwei Jahren einen wirksamen Corona-Impfstoff entwickelte und jetzt vermarktet, ist ebenfalls auf dem deutschen Parkett nicht mehr vertreten. Und selbst der Produzent des Kult-Produkts Birkenstock-Sandalen, erfunden von einem grundsoliden langweiligen deutschen Mittelständler, wurde in New York und nicht in Frankfurt an die Börse gebracht.