Deutsche Börse stellt neue Regeln vor : Bekommt der Dax Zuwachs?

Frankfurt am Main Eine Überarbeitung der Deutschen Börse steht kurz bevor - schon kommendes Jahr könnte sich in den Indizes etwas ändern. Mehrere Vorschläge lagen auf dem Tisch.

Ende Juni kündigte die Deutsche Börse eine Überarbeitung ihrer Regeln für den Dax sowie die Nebenwerteindizes MDax, TecDax und SDax an. In den vergangenen Wochen hatten Marktteilnehmer wie Banken, Verbände und Profi-Anleger Gelegenheit, sich zu den Vorschlägen der Börse zu äußern. An diesem Dienstag will der Frankfurter Marktbetreiber vorstellen, was sich im Laufe des nächsten Jahres in den Indizes ändern wird.