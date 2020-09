Vor allem in Städten : Deutsche Bank schließt jede fünfte Filiale

Vor allem in Städten

Das Logo der Deutschen Bank über einer Filiale in Frankfurt (Archivfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main Die Deutsche Bank will ihr Fillialnetz auf 400 Standorte verkleinern. Damit gibt das Geldhaus etwa 100 der rund 500 Filialen auf - vor allem in städischen Regionen.

„Wir planen, das Filialnetz im Laufe des kommenden Jahres möglichst rasch auf die Zielgröße von 400 zurückzubauen“, sagte ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses am Dienstag in Frankfurt und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Filialen schließen will die Deutsche Bank den Angaben zufolge vor allem in städtischen Regionen, wo das Institut mit mehreren Standorten vertreten ist. Der Sprecher betonte: „Wir werden uns nicht aus der Fläche zurückziehen.“ Für die Kundenberatung will die Bank zusätzlich sogenannte DB Anlagezentren einrichten.