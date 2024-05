Deutsche Anleger ziehen Milliarden aus deutschen Aktien ab Ausländer speisen den deutschen Börsenboom

Hiesige Aktien sind bei Ausländern wieder beliebt: „Deutschland ist wieder en vogue“, sagt Aktionärsschützer Tüngler. „Die Dividenden fließen in Rekordhöhe. Wer da dabei ist, hat alles richtig gemacht“, so Tüngler. Manche Investoren hätten sich in den vergangenen Monaten wieder dem deutschen Markt zugewandt, nachdem sie zuvor am Boom in den USA mitverdient hätten. Und bleiben vielleicht auch noch bei der Stange: „Die Party in Europa wird wegen der anstehenden Zinssenkung wieder lauter“, sagt Tüngler. Im vierten Quartal flossen jedenfalls netto 2,8 Milliarden Euro von ausländischen Investoren in den deutschen Aktienmarkt. Wobei die Party irgendwann aber auch hier wieder vorbei sein könnte. Dann wird der Investoren-Zirkus weiterziehen.