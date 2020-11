Steuern-Sparen : Bund führt voraussichtlich 600-Euro-Pauschale für Homeoffice-Nutzung ein

Das von Olaf Scholz (SPD) geführte Bundesfinanzministerium will die Kosten des neuen Vorteils begrenzen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf/Berlin Die NRW-Konzerne Eon, RWE, Vodafone oder Telekom und Post haben hunderttausende Menschen ins Homeoffice geschickt. Nun sollen diese pro Jahr 600 Euro Steuervorteil erhalten. Der DGB in NRW und der Bund der Steuerzahler finden das Konzept richtig. Die Gewerkschaft fordert außerdem, dass Beschäftigte im Heimbüro nicht rund um die Uhr Mails beantworten müssen.

Die Große Koalition hat sich darauf verständigt, dass die vielen Millionen Arbeitnehmer, die dieses Jahr ins Homeoffice gehen mussten, dafür eine Kostenpauschale von der Steuer absetzen dürfen. Die Homeoffice-Pauschale soll fünf Euro am Tag betragen, maximal 600 Euro im Jahr. Darauf einigten sich die Finanzpolitiker der Bundesregierung vorläufig.

Auch Anja Weber, Vorsitzende des DGB in NRW, freut sich über den Steuervorteil für Menschen im Homeoffice. „Es ist richtig, dass die große Koalition jetzt den Vorschlag der Gewerkschaften aufgreift, die zu entlasten, die mobil von zu Hause aus arbeiten“, sagt sie unserer Redaktion.

Die Homeoffice-Pauschale soll wohl wie die jetzige Kilometerpauschale oder Ausgaben für Büromaterial nur dann die Steuern senken, wenn die 1000 Euro an jährlichem Freibetrag für Werbungskosten überschritten werden. Würde die Homeoffice-Pauschale zusätzlich zum Freibetrag gewährt, wäre dies eine „einseitige Begünstigung“, so das Bundesfinanzministerium.

So wie bei anderen Werbungskosten bringt die Homeoffice-Pauschale Gutverdienern den höchsten Vorteil: Wer als Single 60.000 Euro im Jahr verdient, kommt inklusive Kirchensteuer und Soli auf eine Steuerbelastung von knapp 50 Prozent. Er oder sie erhält also die Hälfte der Werbungskosten wieder von der Steuer zurück. Familien mit Kindern und weniger Einkommen kommen oft nur auf eine viel niedrigere Grenzsteuerbelastung. Sie zahlen weniger Steuern. Aber: Sie sparen auch weniger Steuern.

Für Fahrten zur Arbeit können pro Kilometer und Tag 30 Cent Entfernungspauschale abgesetzt werden. Bei 17 Kilometern Fahrtstrecke wären dies mit 5,10 Euro am Tag mehr als die Homeoffice-Pauschale, bei 40 Kilometern sind es 12 Euro am Tag. Die Finanzbehörden haben angekündigt, zu überprüfen, wie häufig Mitarbeiter im Homeoffice oder in der Firma waren.