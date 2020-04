Neue Debatte über Grundeinkommen : Vom Baby bis zum Greis - Geld für alle?

Berlin In der aktuell für viele finanziell schwierigen Situation wird über ein altes Thema neu diskutiert: Sollte der Staat Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen? Ein Verein prescht vor und verlost regelmäßig Grundeinkommen.

Die Corona-Krise trifft viele Menschen hart. Manchen bricht das komplette Einkommen weg, weil sie keine Aufträge mehr bekommen - betroffen sind viele Künstler und Freiberufler. Der Verein „Mein Grundeinkommen“ will am Mittwochabend vor diesem Hintergrund 40 bedingungslose Grundeinkommen von monatlich 1000 Euro für ein halbes Jahr verlosen. Die Organisation versucht das Thema seit mehreren Jahren politisch nach vorne zu bringen. Die Aktion jetzt wirft noch einmal ein Licht auf die grundsätzliche Frage: Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll? Die Meinungen gehen weit auseinander.

Gemeint ist mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eine Leistung, die jedem Bürger zustehen soll - unabhängig von Lebens- und Einkommensverhältnissen und dem Status der Beschäftigung. Also eine Summe X, die regelmäßig ohne Vorprüfungen an alle gezahlt wird, ob reich, ob arm, ob Baby oder Greis. Manchmal ist auch von „Bürgergeld“ die Rede.

Linke-Chefin Katja Kipping outete sich am Mittwoch im Nachrichtenportal „Watson“ als „großer Fan“ dieser Idee. „Ich kämpfe seit 20 Jahren dafür“, sagte sie. Die aktuelle Krise zeige, wie schnell man seine Einkommensquelle verlieren könne. „Wir brauchen deshalb eine materielle Grundlage für alle in der Gesellschaft, auf der jeder stehen kann.“ Auch der Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz Werner, gilt als Vorkämpfer für das bedingungslose Grundeinkommen.

Die große Veränderung bei den Empfängern setze nach einem halben Jahr ein, berichtet Bohmeyer. „Denn das bedingungslose Geld wirft Fragen auf: Wie will ich leben? Was will ich arbeiten? Es entsteht eine neue Freiheit. Ausreden fallen weg“, sagt der 35-jährige gebürtige Brandenburger. Menschen berichteten, dass sie der erlernten - und zuvor meist unbewussten - Hilflosigkeit des Alltagstrotts entkämen, sich „selbstwirksam“ fühlten und ihr Leben in Eigenverantwortung neu in die Hand nähmen.