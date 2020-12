Kostenpflichtiger Inhalt: Jeder dritte Fall in NRW : Datenklau am Geldautomaten - so schützen Sie sich vor Skimming

Das Eingabefeld eines Geldautomaten - wer hier seine Daten eingibt, sollte sie vor fremden Blicken schützen. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf 44 Fälle von Datenklau am Geldautomaten hat es in NRW bis Ende November gegeben. Ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber kein Grund zur Sorglosigkeit. Worauf Banken- und Sparkassenkunden am Automaten achten sollten.