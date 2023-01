Vergleich der Bearbeitungsdauer Das sind die schnellsten und langsamsten Finanzämter in NRW

Wer im bevölkerungsreichsten Bundesland seine Steuererklärung abgibt, muss zum Glück nicht am längsten warten. Ganz im Gegenteil: Nur in Berlin werden Steuerrückerstattungen schneller bearbeitet als in NRW. Hierzulande müssen Menschen im Schnitt 47,03 Tage auf die Bearbeitung ihres Antrags warten. In Berlin geht es mit 46,82 nur unwesentlich schneller. Auf Platz drei folgt Hamburg mit 47,53 Tagen.