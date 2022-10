Gutes Gewissen beim Banking : Das kann ein nachhaltiges Girokonto

Soll so manches besser machen als herkömmliche Girokonten: ein nachhaltiges Girokonto. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Berlin/Bremen Girokonto ist gleich Girokonto? Nicht ganz. Denn es gibt Banken, die an ihre Produkte ethische und ökologische Standards knüpfen. Aber bringt das wirklich etwas? Und was kostet das?

Im Alltag geht ohne Girokonto nichts: Dort geht das monatliche Gehalt ein, von dort wird Bargeld abgehoben oder die Miete überwiesen. Und obwohl die Buchungen überall ähnlich aussehen, gibt es gewisse Unterschiede. Es gibt nämlich Banken, die gesteigerten Wert auf Nachhaltigkeit legen - deren Produkte unterliegen bestimmten Standards, so auch die Girokonten. Kann ich mit einem nachhaltigen Girokonto also Gutes tun? Antworten auf wichtige Fragen:

Was ist überhaupt ein nachhaltiges Girokonto?

Doch die einzelnen Angebote sind sehr verschieden, deshalb sollte man sie unbedingt vergleichen, rät die Verbraucherzentrale (VZ) Bremen . Die Unterschiede beginnen schon bei der Begrifflichkeit. Bezeichnungen wie „nachhaltig“, „ethisch“ oder „sozial“ sind im Finanzbereich nicht geschützt, stellt die VZ fest. Deshalb sollte man sich genau ansehen, was das bei der jeweiligen Bank wirklich bedeutet. Denn jede hat ihre eigenen Richtlinien - Investitionen in Atomkraft, Kohle- und Erdölförderung sind dabei nicht immer ausgeschlossen.

Was kosten nachhaltige Girokonten im Vergleich zu herkömmlichen?

Die Kosten für die Kontoführung liegen bei Banken mit Nachhaltigkeitsstandards in der Regel auf Marktniveau. Geld sparen könne man damit also in der Regel nicht, sagt Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. „Aber wenn einem der ethische Gedanke etwas wert ist, ist das eine super Sache.“