Steuerbetrug in Milliardenhöhe : Ermittler durchsuchen Büros der KPMG wegen Cum-Ex-Skandal

Steuerbetrug in Milliardenhöhe

In Frankfurt sind Büros der KPMG durchsucht worden. Hintergrund ist der Cum-Ex-Steuerskandal. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christoph Schmidt

Köln/Frankfurt Bei der Razzia gegen die Beratungsgesellschaft waren der Polizei zufolge auch Staatsanwälte und Steuerfahnder im Einsatz. Zudem seien mehrere Privatwohnungen ehemaliger KPMG-Mitarbeiter durchsucht worden.

Im Zusammenhang mit dem Skandal um Cum-Ex-Steuerdeals zulasten der Staatskasse haben Ermittler Büros der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG in Frankfurt durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Köln vollstrecke Durchsuchungsbeschlüsse gegen eine Beratungsgesellschaft in Frankfurt, teilte die Behörde am Mittwoch auf Anfrage mit. Darüber hinaus würden auch Privatwohnungen von fünf (ehemals) dort beschäftigen Rechtsanwälten und Steuerberatern durchsucht, die die Staatsanwaltschaft als Beschuldigte führe.