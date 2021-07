Dubiose Finanzgeschäfte : BGH bestätigt erstes Strafurteil wegen „Cum-Ex“-Deals

Die Bank M.M. Warburg war in die Deals verwickelt. Foto: dpa/Axel Heimken

Karlsruhe Das bundesweit erste Strafurteil wegen „Cum-Ex“-Aktiengeschäften zulasten der Steuerkasse ist rechtskräftig. Außerdem wird von der in den Skandal verwickelten Privatbank M.M. Warburg ein dreistelliger Millionenbetrag eingezogen.

„Cum-Ex“-Aktiengeschäfte mit Milliardenschäden für den deutschen Fiskus sind als Steuerhinterziehung zu bewerten und damit strafbar. Das entspreche nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden, sondern ergebe sich auch unmittelbar aus dem Gesetz, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe. Das erste höchstrichterliche Urteil in einem Cum-Ex-Fall war mit Spannung erwartet worden. Jetzt ist klar, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des Skandals weitergehen kann. (Az. 1 StR 519/20)