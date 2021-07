Dubiose Finanzgeschäfte : BGH bestätigt erstes Strafurteil wegen „Cum-Ex“-Deals

Die Bank M.M. Warburg war in die Deals verwickelt. Foto: dpa/Axel Heimken

Karlsruhe Das bundesweit erste Strafurteil wegen „Cum-Ex“-Aktiengeschäften zulasten der Steuerkasse ist rechtskräftig. Außerdem wird von der in den Skandal verwickelten Privatbank M.M. Warburg ein dreistelliger Millionenbetrag eingezogen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf am Mittwoch die Revisionen der beiden angeklagten Ex-Börsenhändler aus London sowie der Staatsanwaltschaft. Außerdem bestätigten die Richterinnen und Richter, dass von der in den Skandal verwickelten Privatbank M.M. Warburg ein dreistelliger Millionenbetrag einzuziehen ist. (Az. 1 StR 519/20)