Monatsbericht des Finanzministeriums : Corona-Steuerloch: Steuereinnahmen im Januar um 11,1 Prozent gesunken

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Januar krisenbedingt um 11,1 Prozent gegenüber dem Januar 2020 gesunken, berichtet das Bundesfinanzministerium.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Januar um 11,1 Prozent gegenüber dem Januar 2020 gesunken. „Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen. Wie in den vorangegangenen Monaten beeinflussten daneben auch die Auswirkungen untergesetzlicher Maßnahmen in Verbindung mit dem Coronavirus (Stundungen, Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen, Herabsetzung der Vorauszahlungen) die Steuereinnahmen“, heißt es im neuen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Die Einnahmen des Bundes sanken demnach um 12,8 Prozent, die der Länder um zehn Prozent. Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 6,7 Prozent.