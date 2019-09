Massiver Umbau : Commerzbank will über 4000 Stellen streichen und 200 Filialen schließen

Frankfurt Ein groß angelegter Umbau des Frankfurter Geldhauses fordert seinen Tribut - die Bank will sich nicht nur von seiner polnischen Tochter mBank trennen. Den Aktionären gefällts.

Die Commerzbank streicht Stellen, schließt Filialen und trennt sich von der polnischen Tochter mBank. Im Konzern sollen zusätzlich rund 4300 Vollzeitstellen wegfallen, teilte die Commerzbank am Freitag mit. Die Zahl der Filialen soll um 200 auf 800 verringert werden. Um Geld für den Konzernumbau freizuschaufeln, will die Bank zudem ihre polnische Tochter mBank verkaufen. Die Tochter Comdirect, an der die Commerzbank derzeit 82 Prozent hält, will das Geldhaus dagegen komplett übernehmen. Die Pläne muss der Aufsichtsrat noch absegnen, der in der kommenden Woche zu seiner Strategiesitzung zusammenkommt. Die Commerzbank-Aktie legte um mehr als drei Prozentpunkte zu.