Steigende Zinsen als Treiber Commerzbank will Rekordgewinn 2024 noch übertreffen

Allerdings hätte der Gewinn der Commerzbank schon 2022 erheblich höher ausfallen können, wären seinerzeit nicht die mehr als eine Milliarde Euro Belastungen durch die polnische Tochter mBank unter anderem im Zusammenhang mit Schweizer-Franken-Krediten gewesen. Auch 2023 drückten Sonderbelastungen in Polen in Höhe von fast 1,1 Milliarden Euro das Ergebnis. Über außergerichtliche Einigungen versucht die Bank, die Rechtsrisiken in diesem Bereich zu mindern. „Wir sind nicht am Ende des Tunnels, aber wir sehen klar Licht am Ende des Tunnels“, sagte Finanzvorständin Bettina Orlopp in einer Schalte mit Analysten.