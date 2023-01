Nach Inflation Bundesregierung rechnet nicht mehr mit Rezession in diesem Jahr

Die Energiekrise und die Zinserhöhungen der Notenbanken stimmen die Bundesregierung für dieses Jahr vorsichtig. Im Jahreswirtschaftsbericht, den das Kabinett am Mittwoch billigte, wird zwar die Prognose für das Wachstum auf plus 0,2 Prozent angehoben, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin bestätigte. 2022 waren es aber 1,9 Prozent. Im Herbst war die Regierung noch pessimistischer und hatte für 2023 ein Minus von 0,4 Prozent erwartet. Damit rutscht die deutsche Wirtschaft 2023 nicht in die Rezession.