Deutsche Wirtschaft : Bundesregierung rechnet mit Einbruch um 6,3 Prozent

Berlin Die Regierung hat am Mittwoch ihre Prognosen bezüglich der wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie konkretisiert. Sie rechnet mit rund 370.000 wegfallenden Jobs und einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 6,3 Prozent.

Die Bundesregierung erwartet wegen der Corona-Krise eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. „Der Arbeitsmarkt gerät stark unter Druck“, heißt es in der Frühjahrsprojektion, die am Mittwoch von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgestellt wurde. Demnach dürfte im laufenden Jahr die Erwerbstätigkeit um 370.000 Personen zurückgehen. Besonders betroffen seien das Gastgewerbe, der Handel sowie die Unternehmensdienstleistungen.