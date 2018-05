Bundesfinanzhof: Zinssatz von sechs Prozent für säumige Steuerzahler zu hoch

München Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs verlangen die Finanzämter von säumigen Steuerzahlern seit Jahren zu hohe Zinsen. Das oberste deutsche Finanzgericht äußerte erstmals "schwerwiegende" Zweifel daran, ob der seit 1961 unveränderte Satz von sechs Prozent pro Jahr noch verfassungsgemäß ist.

Nun sei der Gesetzgeber am Zug. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) kündigte umgehend eine Initiative zur Senkung der Nachzahlungszinsen an. "In der Tat hat hier die Politik zu lang tatenlos zugeguckt", sagte er. Der BFH vollzieht damit eine Kehrtwende. Ein anderer Senat hatte die Zinssätze noch vor wenigen Monaten verteidigt, allerdings für das Jahr 2013. Der am Montag veröffentlichte Beschluss des BFH bezieht sich nur auf die Zeit seit 2015.