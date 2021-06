Streit um Verlustverrechnung : Finanzhof hält Teil der Aktienbesteuerung für verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof in München (Archivfoto). Foto: dpa

München Der Bundesfinanzhof hat nun einen Teilaspekt der Aktienbesteuerung in Deutschland für verfassungswidrig erklärt. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs gibt es keinen Grund, Steuerzahler bei der Verrechnung von Verlusten aus Geldgeschäften unterschiedlich zu behandeln.

Deswegen hat das höchste deutsche Finanzgericht nun einen Streitfall dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgelegt, wie der Finanzhof am Freitag in München mitteilte.