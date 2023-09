Börsentipps So sinkt das Anlagerisiko bei ETFs

Schwankungen am Aktienmarkt sind normal, die Verluste bestehen erstmal nur auf dem Papier. Sie werden erst realisiert, wenn Anleger ihre Anteile verkaufen. „Wer sein Geld bald benötigt, sollte es nicht in Aktien anlegen. Dann kommt man nicht in Verlegenheit, zum falschen Zeitpunkt aussteigen zu müssen“, so Jordan. Auch aus Angst vor größeren Verlusten sollte niemand verkaufen. „Dann hat man als nächstes das Problem, wann der richtige Zeitpunkt zum Wiedereinstieg ist, um die Verluste wieder auszugleichen.“