Kryptobranche in Aufruhr Falschmeldung über Bitcoin sorgt für Achterbahnkurs

Widersprüchliche Mitteilungen zur Zulassung börsengehandelter Bitcoin-Fonds (ETF) haben am Dienstagabend die Kryptobranche in Aufruhr versetzt. Zuerst schien es in einer Mitteilung auf der Plattform X, vormals Twitter, dass die US-Börsenaufsicht SEC den Weg frei für eine Notierung macht. Anschließend hieß es in einer Mitteilung vom Chef der Aufsichtsbehörde, die Meldung sei falsch. Demnach hätten sich Hacker Zugriff auf das offizielle SEC-Nutzerkonto beschafft und die Nachricht abgesetzt.