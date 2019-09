Bitcoin, Etherum oder Libra : Experten glauben vorerst nicht an globalen Siegeszug von Digitalgeld

Berlin Keine Chance für Bitcoin, Etherum oder Libra? Finanzmarktexperten rechnen für das nächste Jahrzehnt nicht mit einem globalen Siegeszug von Digitalgeld und einer massenhaften Verbreitung neuer Krypto-Zahlungsmittel.

Für Ende des Jahres 2030 wird die Wahrscheinlichkeit, dass digitale Währungen das Hauptzahlungsmittel sein werden, im Durchschnitt mit 23 Prozent veranschlagt, wie aus einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervorgeht, die Reuters am Freitag vorab vorlag. "Die jüngsten kritischen Äußerungen der Finanzministerien Deutschlands und Frankreichs scheinen die Erwartungen der Experten dabei nachdrücklich eingetrübt zu haben", so das ZEW. Frankreich und Deutschland zufolge ist die von Facebook geplante Kryptowährung Libra mit unkalkulierbaren Risiken behaftet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte jüngst, "eine Parallelwährung" sei nicht zu akzeptieren.

Die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten halten Digitalgeld ohne strenge staatliche Aufsicht für gefährlich. Rund 88 Prozent sehen für diesen Fall eine Gefahr für die Finanzstabilität. Selbst bei einer an die Marktverhältnisse angepassten Aufsicht sehen nur 45 Prozent der 193 Umfrageteilnehmer in digitalen Währungen eine "wohlfahrtsfördernde" Neuerung.

Die Finanzexperten gehen zugleich davon aus, dass China eine Vorreiterrolle bei der Einführung von Kryptowährungen einnehmen wird. Für 2020 messen sie dem alltäglichen Einsatz einer digitalen chinesischen Zentralbankwährung in der Volksrepublik eine ähnlich große Wahrscheinlichkeit bei wie dem Einsatz der bereits heute nutzbaren Digitalwährung Bitcoin. "Vermutlich steht dahinter die Erwartung, dass China in den kommenden Monaten eine staatliche digitale Währung emittieren könnte", sagt ZEW-Experte Dominik Rehse. Das US-Finanzmagazin "Forbes" berichtete jüngst, die Volksrepublik wolle ihr Digitalgeld am 11. November herausbringen und damit Facebook ausstechen, das Libra erst im ersten Halbjahr 2020 an den Start bringen kann.