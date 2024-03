Laut britischem Gericht Australier ist nicht der Erfinder der Bitcoin

In seiner mündlichen Urteilsbegründung erklärte Richter James Mellor laut einem gerichtlichen Transkript, Wright habe Bitcoin nicht erfunden, sei nicht der Mann hinter Satoshi und ebenso wenig der Autor der frühen Versionen der Bitcoin-Software. Die Beweise seien überwältigend. In dem Prozess machte Copa geltend, dass Wright eine ausgeklügelte Lügenerzählung geschaffen und Dokumente gefälscht habe, um nahezulegen, dass es sich bei ihm um Satoshi handele. Menschen, die dies in Frage stellten, habe er „terrorisiert“. Copa teilte mit, das Urteil sei „ein Sieg für Entwickler, für die gesamte Open-Source-Community und für die Wahrheit“.