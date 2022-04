BGH-Urteil zu Kontogebühren : Der Kampf des Kunden mit der Bank

Düsseldorf Ein Jahr nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zu den Allgeminen Geschäftsbedingungen und Gebühren bei Girokonten zögern manche Institute die Rückzahlungen an Kunden immer noch hinaus.

Knapp ein Jahr nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Sachen Kontoführungsgebühren läuft so mancher Kunde einer Bank oder Sparkasse bei seinem Institut immer noch vor die Wand. Manche Institute halten bei der Erstattung möglicherweise zu viel gezahlter Gebühren immer noch die Kunden hin, sodass vielen gar keine andere Möglichkeit bleibt als die, das Geldhaus zu verklagen.

Ende April 2021 hatte der BGH in Karlsruhe entschieden, dass Kunden von Banken und Sparkassen Gebühren zurückfordern können, wenn das jeweilige Institut zuvor nicht ihre Zustimmung eingeholt hat. In diesem Fall galt Schweigen nicht als Zustimmung. Das griffe nur dann, wenn die Veränderungen zum Vorteil des Kunden gewesen wären. Aber nicht bei Preiserhöhungen für eine Dienstleistung.

So weit die Zukunft. Aber was ist mit dem Geld, das in den vergangenen Jahren womöglich zu viel gezahlt wurde? Die Verbraucherzentrale NRW hat auf ihrer Website einen Leitfaden veröffentlicht, der Betroffenen den Weg zeigen soll, wie sie Geld zurückbekommen. Dazu muss man zunächst prüfen, ob überhaupt ein Anspruch auf Erstattung besteht (dazu müsste das eigene Institut ähnliche AGB verwendet haben wie die Postbank, gegen die sich das BGH-Urteil 2021 richtete); dann sollte man seinen Briefwechsel (oder die Online-Korrespondenz) prüfen, ob nicht doch ein Schreiben der Bank oder Sparkasse vorliegt, dem man hätte widersprechen müssen.

Und dann ist man auch noch gut beraten, wenn man dem Geldinstitut eine Forderung präsentiert, in der man auf Euro und Cent genau beziffert, wie viel man zurückhaben will. Sonst geht es einem womöglich so wie einer Kundin der Sparkasse Essen, der das Institut vier Wochen nach dem Eingang eines Schreibens antwortete, man möge die Forderung „konkret benennen“. Wenn es keine Reaktion geben werde, „betrachten wir die Angelegenheit als erledigt“. Andere Häuser, unter anderem die Stadtsparkasse Düseldorf, berufen sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2016 zur „Dreijahreslösung für Energielieferungsverträge“. Tenor: Der Kunde kann sich gegen Preiserhöhungen von Gas- und Stromlieferanten nicht mehr wehren, wenn er die höheren Preise klaglos über drei Jahre gezahlt hat.

Ob das rechtlich in Ordnung ist, bleibt offen, weil unterschiedliche Gerichte dazu unterschiedliche Urteile gefällt haben. In einem durchaus bemerkenswerten Fall haben Verbraucherschützer jüngst vor Gericht den Kürzeren gezogen: Das Landgericht Stuttgart entschied, dass eine Volksbank in der Region einem Kunden mit der Kündigung des Girokontos drohen durfte, nachdem dieser Kontoführungsgebühren zurückgefordert hatte. Womit aber nichts über einen möglichen Rückforderungsanspruch gesagt ist.

Das Vorgehen der Sparkasse Essen ist übrigens rechtlich nicht zu beanstanden, wenngleich das Unternehmen natürlich genau errechnen könnte, wie viel die Kundin zu viel gezahlt hat. Und ob man vier Wochen für ein solches Antwortschreiben braucht, sei dahingestellt. Wer das vermeiden will und beispielsweise Kontoauszüge aus der Vergangenheit nicht mehr besitzt, kann von seiner Bank laut Verbraucherzentrale eine Entgeltaufstellung verlangen. „Berufen Sie sich auf Paragraf 10 des Zahlungskontengesetzes. Dieses besagt, dass die Bank Ihnen mindestens jährlich sowie bei Vertragsbeendigung eine Entgeltaufstellung zur Verfügung stellen muss“, schreibt die Verbraucherzentrale NRW, Banken seien dazu bereits seit 2018 verpflichtet. Komme die Bank der Aufforderung nicht nach, könne man die Finanzaufsicht informieren.

Umgekehrt wählen die Unternehmen immer neue Wege, um sich die Zustimmung ihrer Kunden für beabsichtigte Änderungen ihrer Geschäftsbedingungen einzuholen. Die Berliner Sparkasse und die Stadtsparkasse Düsseldorf gehören zu jenen Instituten, die sich ihre aktuellen Gebührenerhöhungen auch über ihre Geldautomaten absegnen lassen wollen. „Wir wollen es den Kunden dabei so einfach wie möglich machen, rechtlich wirksam zuzustimmen. Sie können entweder vor Ort per Unterschrift, per Brief bzw. Online-Banking oder an Geldautomaten in personenbesetzten Filialen ihre Zustimmung erteilen“, sagt ein Sprecher der Düsseldorfer Sparkasse. Andere wie die Sparkasse Krefeld haben auch schon Kontoauszügen in gleicher Form ein Formular beigefügt, auf dem die Klientel den veränderten Kontobedingungen zustimmen sollte.