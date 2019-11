Krankenkassenbeiträge : Betriebsrentner sollen ab 2020 entlastet werden

Berlin Bei der Auszahlung von Betriebsrenten wird der volle Beitrag zur Krankenkasse fällig - bis jetzt. Künftig soll ein Freibetrag den Effekt deutlich abmildern.

Im Grunde trifft die Entscheidung auch bei der Opposition auf Unterstützung. Auch der Bundesrat hatte eine entsprechende Initiative an den Bundestag gerichtet. „Es ist gut, dass Union und SPD sich endlich bewegen“, sagte FDP-Rentenexperte Johannes Vogel. „Es ist nicht nur unfair, bereits versteuertes und verbeitragtes Geld doppelt zu belasten, es untergräbt auch massiv das Vertrauen in betriebliche und private Vorsorge“, so Vogel. Linken-Rentenexperte Matthias Birkwald sprach von einem „wichtigen und richtigen“ Schritt. Um aber wieder echtes Vertrauen in die betriebliche Altersversorgung herzustellen, dürften Betriebsrenten und Direktversicherungen auch über den künftigen Freibetrag hinaus nur noch mit dem halben Beitragssatz belastet werden. Für die Grünen sagte Markus Kurth: Um eine vollständige Befriedung zu erreichen, müsse zusätzlich eine Beitragsfreiheit für die Bezieher von Leistungen aus Lebensversichrungen kommen, die vor 2004 ihre Verträge abgeschlossen hätten.