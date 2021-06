Langzeitstudie : 122 Menschen bekommen 1200 Euro Grundeinkommen im Monat

Geldscheine in einem Portemonnaie (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Nach einem langen Auswahlverfahren bekommen 122 Menschen in Deutschland ab jetzt für drei Jahre ein monatliches bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro.

Am Dienstag gab der Verein „Mein Grundeinkommen“ gemeinsam mit Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern den Startschuss für die Auszahlung des Geldes. Damit begann gleichzeitig eine Langzeitstudie, in der untersucht werden soll, was eine solche Zahlung mit Menschen macht.