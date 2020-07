Fakt 5 über Baukindergeld: Voraussetzungen

Der Zuschuss vom Staat wird an ein paar grundlegende Bedingungen geknüpft. Zunächst haben Familien nur dann einen Anspruch auf Baukindergeld, wenn mindestens ein Kind unter 18 Jahre im Haushalt lebt. Die Kinder müssen in die neue Immobilie einziehen. Das Jahreseinkommen der Familie in Höhe darf bei einem Kind nicht mehr als 90.000 Euro betragen. Das Baukindergeld gilt nur bei der ersten Immobilie. Wer über weiteres Wohneigentum verfügt, ist nicht förderberechtigt.