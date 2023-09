Studie zu Bezahlung Bar oder mit Karte? So steht Deutschland im Europa-Vergleich dar

Von 2021 zu 2022 nahmen den Angaben zufolge jedoch in allen 17 Ländern die bargeldlosen Bezahlvorgänge zu. In der Pandemie war zum Beispiel in Deutschland das kontaktlose Bezahlen als besonders hygienisch beworben worden. Die Daten für die Abwicklung der Bezahlung werden dabei verschlüsselt mit dem Terminal an der Kasse ausgetauscht, wenn Kunden ihr Girocard oder Kreditkarte beziehungsweise Smartphone oder Smartwatch nah an das Gerät halten.