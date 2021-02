Mehr als 70 Millionen Euro : Auswertung der Panama Papers bescheren Fiskus Geldregen

Wiesbaden Dieser Deal hat sich für die Staatskasse auf jeden Fall gelohnt: Fast fünf Jahre nach Veröffentlichung der Panama Papers haben die hessische Steuerverwaltung und das BKA die Auswertung der gigantischen Datensätze abgeschlossen und eine positive Bilanz gezogen.

"Weltweit konnten Steuerkriminelle bestraft werden", erklärte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. In Deutschland wurden demnach zusätzliche Steuereinnahmen in Millionenhöhe erreicht.