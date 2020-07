Airline-Ärger : Was Verbraucher bei ausbleibender Ticket-Erstattung tun können

Frankfurt/Main Tausende Verbraucher warten auf eine Entschädigung für ihren wegen der Pandemie ausgefallenen Flug. Politiker und Verbraucherschützer kritisieren, dass die Airlines nicht transparent kommunizieren und dass die Bearbeitung oft zu lange dauert. Was betroffene Kunden tun können.

Nach Artikel 8 der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung müssen Fluglinien bei gestrichenen Flügen den vollen Ticketpreis erstatten, und zwar innerhalb von sieben Tagen. Das gilt auch bei außergewöhnlichen Umständen wie der Corona-Pandemie. Die Verordnung gilt für alle Flüge, die in der EU starten, unabhängig von der Betreibergesellschaft. Außerdem sind Flüge in die EU abgedeckt, sofern die Airline auch ihren Sitz innerhalb der Union hat. Andernfalls bestimmt das Recht des Landes, in dem sie ansässig ist, über mögliche Kundenansprüche.

Wer mit einer Beschwerde bei seiner Airline nicht weiter kommt und einen Rechtsstreit vermeiden will, kann sich kostenfrei an die bundesweite Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden. Der nötige Schlichtungsantrag kann am schnellsten online ausgefüllt werden. Dabei müssen auch relevante Unterlagen wie Reisedokumente oder die Korrespondenz mit dem Unternehmen hochgeladen werden. In mehr als acht von zehn Streitfällen erreicht die SÖP eine außergerichtliche Einigung - zumindest nach eigener Aussage vor der Corona-Krise.