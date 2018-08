Apple ist an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar wert

New York Als erstes Privatunternehmen der Welt hat Apple einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Der iPhone-Hersteller ist damit genauso wertvoll wie die 15 größten Dax-Unternehmen zusammen.

Die Aktie von Apple stieg am Donnerstag an der New Yorker Wall Street um rund 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar. Bei 207,04 Dollar war der Börsenwert von einer Billion Dollar (umgerechnet rund 860 Milliarden Euro) erreicht. So viel war weltweit noch nie ein Unternehmen an der Börse wert. Eine Billion Dollar entspricht etwa dem Börsenwert der 15 größten Dax-Firmen zusammen.