Hohe Energiepreise : Angst vor Nebenkostenabrechnung 2023

Düsseldorf Mieter erwartet wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten im kommenden Jahr eine hohe Nachzahlung. Was Vermieter und Mieter tun können, um die Belastungen erträglich zu gestalten.

Einmal im Jahr bekommt jeder Mieterhaushalt in Deutschland seine Nebenkostenabrechnung. In der Regel ist der Abrechnungszeitraum dann das vorangegangene Kalenderjahr, und meist kommt die Abrechnung irgendwann im Frühjahr oder Frühsommer. Aber jenes Rechenwerk, das im nächsten Jahr kommt, also das für 2022, treibt die Menschen schon jetzt um. Denn darin werden die Folgen der wegen des Kriegs in der Ukraine drastisch gestiegenen Energiepreise erst so richtig sichtbar. Unter Umständen könnten Kosten für Öl oder Gas von annähernd 2000 Euro pro Jahr auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen, hat das Verbraucherportal Veri­vox errechnet. Das wäre eine Verdoppelung der Werte von 2021.