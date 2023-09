Tipps So sorgen Frauen finanziell fürs Alter vor

Wer sich nicht gleich an die Altersvorsorge herantraut, dem empfiehlt Klitzke einen Schritt zurück zu gehen und erstmal ein paar Monate lang die Ausgaben zu erfassen. Wo fließt das Geld hin, wie viel bleibt übrig, was sind vielleicht unnötige Ausgaben? „Das gibt ein Gefühl von Kontrolle und verursacht bei vielen Frauen Lust, sich intensiver mit den Finanzen zu beschäftigen und dann auch zu investieren“, so Klitzke. Ein Kassensturz sorgt außerdem für Klarheit, was schon an Vorsorge da ist und wie viel Geld zurückgelegt werden kann.