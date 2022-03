Aktienmarkt : So zeigen sich die ersten Folgen der Sanktionen gegen Russland

Ein Händler arbeitet an der New Yorker Börse (Symbolbild). Foto: dpa/Wang Ying

New York Viele Länder verbieten angesichts des Ukraine-Kriegs Geschäfte mit bestimmten russischen Firmen und Banken. Unsicherheit über die Vorschriften ist nur einer der Faktoren, die an den US-Börsen jetzt Folgen haben.

Am Montag zeigten sich im Handel an der Wall Street auch bei den Bankenaktien erste Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland. Aktien der Citigroup, die unter den großen US-Kreditinstituten das größte Engagement in Russland hat, verloren knapp 4,5 Prozent. Die US-Bank warnte, dass Sanktionen und Exportkontrollen aufgrund der eskalierten Spannungen zwischen dem Westen und Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine das Geschäft der Citi beeinträchtigen könnten.