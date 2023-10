Geld für die Rentner-Kasse So funktioniert der Aktien-Auszahlplan

Als Orientierungshilfe hat sich die Vier-Prozent-Regel etabliert: Wissenschaftler der Trinity-Universität in Texas haben herausgefunden, dass sich in der Vergangenheit Anleger 30 Jahre lang vier Prozent des Kapitals auszahlen konnten, ohne dass das anfangs eingezahlte Vermögen aufgebraucht wurde. Bei 100 000 Euro wären das rund 333 Euro pro Monat. Das Geld steckte zu 60 Prozent in Aktien, zu 40 Prozent in Anleihen.