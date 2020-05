Linke fordern Pandemie-Zuschlag für arme Rentner : 3,1 Millionen Ältere gelten als armutsgefährdet

Berlin Während Wohlfahrtsverbeände am Wochenende eine Corona-Zulage für Arme gefordert haben, sind ältere Menschen in Deutschland allgemein zunehmend von Armut bedroht. Fast jeder Fünfte über 65 Jahren ist betroffen.

Im Jahr 2018 waren demnach 3,1 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland von Armut bedroht, das waren 18,2 Prozent der Senioren. 2017 galten 2,8 Millionen Ältere als armutsgefährdet, was einem Anteil von 17 Prozent. entsprach.

"Altersarmut breitet sich zunehmend in Deutschland aus", sagte Zimmermann dem RND. Die gesetzliche Rente müsse dringend gestärkt und armutsfest gemacht werden. Die Linke fordert zudem in der Corona-Krise einen Pandemie-Zuschlag von 200 Euro für alle Rentner, die Grundsicherung im Alter beziehen, da beispielsweise die Tafeln ihr Angebot eingeschränkt haben.

Insgesamt stellen die Einschränkungen in der Corona-Krise laut Experten vor allem arme Menschen vor Herausforderungen. Daher forderten in einem gemeinsamen Aufruf Verbände und Organisationen am Samstag 100 Euro monatliche Corona-Soforthilfe für Sozialleistungsempfänger. Auch laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden die Folgen der Krise deutlicher. Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge regte zudem eine neue Ausrichtung des Solidaritätszuschlags an.