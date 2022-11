Teuerstes Tankjahr aller Zeiten : Hohe Spritpreise – das Rekordjahr steht schon fest

München 2022 wird das teuerste Tankjahr aller Zeiten. Dass das schon jetzt feststeht, zeigt auch, wie weit die Preise seit Beginn des Ukraine-Krieges alle bisherigen Rekorde überstiegen haben. Am Spritverbrauch hat das allerdings nicht besonders viel geändert.

Seit sie kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges in die Höhe geschossen waren - Diesel kostete damals kurzzeitig mehr als 2,30 Euro, Benzin über 2,20 Euro pro Liter - sind die Preise nicht mehr auf alte Niveaus gesunken. Zwar ging es streckenweise nach unten und die vorübergehende Steuersenkung im Sommer dämpfte für drei Monate die Kosten. Doch wenn man für den Rest des Jahres etwa gleichbleibende Spritpreise annimmt, werden an dessen Ende Durchschnittspreise stehen, die die alten Rekorde geradezu pulverisieren. Bei E10 ergäben sich ein Jahresdurchschnitt von etwa 1,88 Euro - rund 29 Cent über dem alten Rekord. Bei Diesel ergäbe sich ein Wert von rund 1,98 Euro pro Liter - das sind ganze 50 Cent mehr als der bisherige Rekord.

Schnelle Entspannung ist nicht unbedingt in Sicht. „Es besteht die Gefahr, dass sich die hohen Preise für längere Zeit am Markt verfestigen“, sagt Laberer. Um das zu verhindern, müssten die Verbraucher ihre Marktmacht nutzen und bewusst günstig tanken, um den Wettbewerb anzukurbeln.

Ein kleines bisschen Hoffnung macht Laberer Autofahrern allerdings: „Im Moment sind wir noch weit von einer Normalisierung entfernt, zuletzt schien der Wettbewerb aber zumindest bei Benzin wieder stärker zu greifen, so dass die Preise nicht mehr so deutlich vom Ölpreis entkoppelt sind, wie in den Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges. Es gibt aber noch viel Luft nach unten“, sagt er. Und bei Diesel sei die Situation „sehr viel härter“. Dazu tragen auch Sondereffekte bei, wie Laberer erklärt: „Die Industrie ersetzt Gas durch Diesel und aktuell zieht die Nachfrage nach dem sehr ähnlichen Heizöl wieder an. Aber das rechtfertigt nicht, wie stark die aktuellen Preise überhöht sind.“