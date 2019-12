Aktienmarkt : 2019 war das schlechteste Jahr für Börsengänge

Die Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt ist in Deutschland weiter groß. Besserung für 2020 versprechen prominente Kandidaten für den Börsengang wie Siemens Energy und Wintershall Dea.

„Die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten wogen für viele Börsen-Kandidaten schwerer als die sehr gute Entwicklung am Aktienmarkt“, erklärte Firmenchef Klaus Rainer Kirchhoff. So liegt der Dax seit Jahresbeginn rund 25 Prozent im Plus. Das ist eigentlich ein sehr gutes Umfeld. Doch starke Kursschwankungen, die schwache Aktienentwicklung bei Neulingen wie dem US-Fahrdienst Uber und der abgesagte Börsengang des Büroanbieters Wework hätten Investoren aufgeschreckt, heißt es in der Studie. Das verdarb die Stimmung, viele Unternehmen verschoben ihre Pläne.