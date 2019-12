12,5 Milliarden in Scheinen und Münzen : Deutsche horten immer noch D-Mark

12,5 Milliarden in Scheinen und Münzen

Frankfurt/Main Manchen Menschen scheint die Trennung von der D-Mark schwer zu fallen – 165 Millionen Scheine und 23 Milliarden Stück Hartgeld sind noch irgendwo auf der Welt im Umlauf. Dass jemals alle Banknoten und Münzen umgetauscht werden, ist wenig wahrscheinlich.

Immer wieder werden D-Mark­Schätze durch Zufall entdeckt, versteckt in Schubladen, in Kellern, Büchern oder im Garten. So fanden Erben eines Hauses im Keller ihrer Immobilie im vergangenen Jahr 300.000 Mark. Es war bislang die höchste bei der Notenbank eingegangene Einzelsumme.