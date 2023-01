Ende der Erklärungsfrist Finanzämter kulant bei der Grundsteuer

Ihre Steuerzahler und -zahlerinnen ärgern wollen auch die anderen Bundesländer nicht Und so gibt es bei ihnen wohl in den allermeisten Fällen erst mal eine Schonfrist. Das Saarland etwa nennt dies ein „Erzwingungsmoratorium“. Nach dem Feiertag am 1. Mai würden die Finanzämter jedoch berechtigt, weitere Schritte einzuleiten. Aus Niedersachsen hieß es, zunächst konzentriere man sich darauf, die eingegangenen Erklärungen rasch abzuarbeiten. „Im Anschluss werden die Finanzämter dann schriftlich an die Abgabe der Grundsteuererklärung erinnern. Nach dieser Erinnerung stehen Verspätungszuschläge als Möglichkeiten im Raum“, so das Finanzministerium in Hannover.