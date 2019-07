Bäckerei-Kette in der Krise : Oebel-Filialen in NRW vorerst geschlossen

Die Oebel-Filiale an der Hohenzollernallee in Düsseldorf ist geschlossen. An der Tür hängt ein handgeschriebenes Schild: „Liebe Kunden, aus betrieblichen Gründen bleibt unsere Filiale vorerst geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis“. Foto: Endermann, Andreas (end)

Aachen Die Bäckerei-Kette aus Aachen musste Insolvenz anmelden. Schuld sei das Wetter im Juni gewesen, sagte eine Sprecherin. Doch offenbar gibt es noch einen weitaus gravierenderen Grund.

Die letzte Meldung auf der Internetseite ist vom 5. April: „Oebel Bäckerei jetzt auch im Real-Markt Neuss!“, heißt es da zu einem Foto mit viel Gebäck und strahlenden Verkäuferinnen. Zu der am Dienstag angemeldeten Insolvenz des Aachener Unternehmens gibt es dagegen keine Information.

Doch die Folgen dieses Schritts waren schnell sichtbar. Viele der etwa 170 Filialen in NRW wurden nicht mehr beliefert und sperrten (vorübergehend) ab. Ohne Ware keine Auslage. Am Mittwochmittag wurden die Mitarbeiter von allen Bezirksleitern bei außerplanmäßigen Versammlungen informiert. Sie erfuhren, dass in den nächsten Wochen alle Filialen unter die Lupe genommen werden. Eine „Verschlankung“ zeichnet sich bereits ab. Vorsorglich wurde den Mitarbeitern geraten, sich bei der Agentur für Arbeit als „arbeitssuchend“ anzumelden. Ein üblicher Schritt.

Info Oebel zählt zu den größten Bäckereien Deutschland Oebel zählt laut Statista zu den 20 größten Bäckereien Deutschlands. NRW Aus NRW sind die Ketten „Backwerk“ (Essen) und „Kamps“ (Schwalmtal) größer.

Einen Betriebsrat habe das Unternehmen nicht, sagt Diana Hafke, Aachener Geschäftsführerin der zuständigen Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG): „Das ist bei einem reinem Filialgeschäft schwierig umzusetzen.“ Oebel beschäftigt derzeit rund 940 Mitarbeiter, die in den nächsten Monaten vorerst über das Insolvenzgeld abgesichert sind. Meistens sind es Frauen, oft teilzeitbeschäftigt, die die Backwaren an die Kundschaft verkaufen. Viele der Filialen sind an Supermärkte und Einkaufszentren angeschlossen.

Das Aachener Amtsgericht berief Dirk Wegener zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Seine Sprecherin teilte mit, dass die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Oebel beabsichtige, den Betrieb in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und den Gläubigervertretern in den kommenden Wochen fortzuführen „und zugleich, Sanierungschancen auszuloten“. Insolvenzanträge wurden für alle sechs Gesellschaften der Unternehmensgruppe gestellt. Bereits am Freitag sollen die Filialen wieder geöffnet werden – die Ware soll dann allerdings von einem neuen Lieferanten kommen.

Denn auch wenn die Sprecherin „unerwartet massive witterungsbedingte Umsatzeinbrüche im Juni“ für die Finanzprobleme anführte, dürfte die kürzlich angemeldete Insolvenz der Kronenbrot-Gruppe deutlich gravierender gewesen sein.

Kronenbrot und Oebel – das war mal eins. Doch nachdem der Backbetrieb Anfang 2017 erstmals Insolvenz anmelden musste, wurden die Oebel-Filialen abgespalten und gingen an Lothar und Wolfgang Mainz, die ehemaligen Chef des Familienunternehmens Kronenbrot. Der Großbäcker mit Sitz in Würselen, verpflichtete sich, Oebel zu marktüblichen Preise weiter zu beliefern. Die Filialisten von Oebel verpflichteten sich im Gegenzug, bestimmte Mindestmengen von Kronenbrot abzunehmen. In den letzten Monaten soll Oebel bei Kronenbrot und anderen Lieferanten erhebliche Außenstände gehabt haben, sagt ein Insider. Nach Informationen der „Aachener Zeitung“ hat deswegen der Insolvenzverwalter von Kronenbrot nun die Notbremse gezogen und die Lieferverträge gekündigt.

Welche Auswirkungen die nächste Insolvenz in der Backbranche für das Traditionsunternehmen Kronenbrot hat, dazu will sich der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr nicht äußern. Oebel gehörte neben der Aldi-Gruppe bislang zu den größeren Abnehmern der Backware.