Subventionierter Atemschutz vom Bund : Angehörige von Risikogruppen warten weiter auf FFP2-Masken

Düsseldorf Seit Donnerstag gibt es den subventionierten Atemschutz nur noch gegen Vorlage eines Coupons. Diese kommen aber bei den Menschen bisher nicht an.

Seit 7. Januar dürfen Masken nämlich nur noch gegen einen Berechtigungsnachweis herausgegeben werden. Der wird von der Bundesdruckerei fälschungssicher gedruckt und an die Krankenkassen verschickt, die ihn an die Versicherten weiterleiten. Bei vielen Krankenkassen sind allerdings bis heute keine Coupons eingegangen.

Insgesamt finanziert das Bundesgesundheitsministeriums (BMG) jeweils 15 FFP2-Masken für 27 Millionen Berechtigte. Das wurde festgelegt. Vom 15. Dezember bis 6. Januar konnten die ersten drei Masken durch Vorlage des Personalausweises oder durch eine „nachvollziehbare Eigenauskunft“ in den Apotheken abgeholt werden. In der zweiten Phase ist das eben nur noch mit dem Coupon möglich. Das soll verhindern, dass Menschen sich mehr kostenlose Masken besorgen, als ihnen zustehen.

Bei der AOK Rheinland und der AOK Nordwest waren am Freitag noch keine Vouchers eingegangen. Die Barmer wartet ebenso. Bei der DAK sind die ersten Chargen angekommen. Dort könne man nun, auch über das Wochenende, mit der Versandaktion beginnen. Die Techniker Krankenkasse hat Coupons erhalten und will im Laufe der nächsten Woche beginnen an die Versicherten zu verschicken.

Bis alle den Berechtigungsnachweis haben, wird also noch einige Zeit vergehen. Laut BMG soll das aber bis Ende Januar passieren, einige Krankenkassen rechnen mit einer Verzögerung bis in den Februar. Die Apotheken können sich daher eine Rückkehr zur unbürokratischen Verteilung vorstellen. Zumindest für die ersten sechs Masken: „Wir sind besorgt um die Patientinnen und Patienten und würden diese sehr wichtige Schutzmaßnahme gerne so schnell wie möglich an die Menschen weitergeben““, sagt Preis. Grundsätzlich sei die Verteilung mit Coupons aber die richtige Lösung.