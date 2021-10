Sonderprämien für Sicherheitsleute : „Ferienstart am Flughafen wird entspannter als manche denken“

Am Flughafen Düsseldorf starten mehr Menschen in den Herbsturlaub als an jedem anderen Airport von NRW. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der Airport Düsseldorf warnt vor langen Warteschlangen bei den Sicherheitskontrollen in den Herbstferien. Ganz so schlimm werde es wohl nicht kommen, meint der Chef der Sicherheitsfirma DSW. Passagiere sollten trotzdem früh genug anreisen.

Obwohl in den Herbstferien am Flughafen Düsseldorf rund 765.000 Passagiere erwartet werden, rechnet Peter Lange, Chef des dort aktiven Sicherheitsdienstleisters DSW, mit nicht ganz so problematischen Zuständen. „Ich warne vor einer übertriebenen Verunsicherung. Der Ferienstart am Flughafen Düsseldorf wird entspannter als manche denken“, sagt er unserer Redaktion am Mitwoch.

Am Dienstag hatte der Airport selbst vor möglicherweise langen Warteschlangen besonders in den frühen Morgenstunden gewarnt, weil es wohl zu wenige Sicherheitskräfte gebe. Lange bestätigt, dass das zur Verfügung stehende Personal für die Kontrollen knapp sei. Die DSW steuere jedoch gegen. So würden 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bremen zur Unterstützung herangezogen. Der Krankenstand innerhalb der Belegschaft in Düsseldorf sinke aktuell. Viele Beschäftigte würden sich für Einsätze an den entscheidenden Tagen von Freitag bis Montag in der kommenden Woche melden, weil es dann hohe Prämien gebe. „Die Resonanz auf die Prämie ist hoch“, sagte Lange. Am Freitag und Samstag gebe es 50 Prozent Aufschlag auf den Lohn, am Sonntag und Montag sogar 100 Prozent. Auch am zweiten Wochenende der Ferien erhalten die Beschäftigten entsprechend Anwesenheitsprämien.