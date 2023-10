Winterflugpläne in Düsseldorf und Köln/Bonn Für wenig Geld in Richtung Sonne auch im Winter

Obwohl im neuen Winterflugplan das Angebot an den großen NRW-Airports nicht ganz so üppig ist wie zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, sehen sich Düsseldorf und Köln/Bonn gut gerüstet für Urlaubsflüge in der kalten Jahresteit. 52 Airlines fliegen von der Landeshauptstadt aus 125 Ziele in 46 Ländern an, ab Köln/Bonn werden 76 Ziele in 32 Ländern angesteuert. Der Winterflugplan startete am Sonntag, 29. Oktober, und gilt bis zum 30. März 2024.