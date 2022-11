Female Founders Monitor 2022 : Warum Frauen in der Start-up-Szene unterrepräsentiert sind

Der Anteil der Gründerinnen ist zwar größer geworden, doch Frauen sind noch immer unterrepräsentiert in der Start-up-Szene. Foto: Startup-Verband

Berlin/Düsseldorf Der Anteil der Gründerinnen liegt mit 20 Prozent zwar vier Prozentpunkte höher als noch 2020. Doch die strukturellen Hürden sind für sie immer noch besonders hoch, zeigt der aktuelle Female Founders Monitor des Startup-Verbands. Woran liegt das?

Die positive Nachricht vorweg: Es gibt deutlich mehr Gründerinnen als noch vor zwei Jahren. Lag der Anteil 2020 bei 16 Prozent, waren es 2022 schon 20 Prozent. 37 Prozent der Start-ups haben mindestens eine Frau im Gründungsteam. Trotzdem sind Gründerinnen in der Szene noch immer unterrepräsentiert. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass das Finanzierungsvolumen beim Kapital unter Männer-Teams um das Neunfache höher liegt: Während Frauen von Investoren im Schnitt 1,1 Millionen Euro erhielten, waren es bei Männern 9,7 Millionen Euro.

Das zeigt der Female Founders Monitor, den der Start-up-Verband gemeinsam mit der digitalen Recruiting-Plattform Stepstone am Dienstag zum vierten Mal veröffentlicht hat. Er beruht auf Befragungsdaten von rund 2000 Start-ups. Unter den Antwortgebern waren 979 Gründerinnen, 3817 Gründer und 19 Gründer mit diversem Geschlecht. Sie alle haben junge Unternehmen ins Leben gerufen, die nicht älter als zehn Jahre sind, ein signifikantes Mitarbeiter- und/oder Umsatzwachstum haben oder es anstreben und mit ihrer Technologie oder ihrem Geschäftsmodell innovativ sind. Ziel des Monitors ist es, den Themenbereich Start-up-Gründung und Geschlecht aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und stichhaltige Aussagen über Potenziale und Herausforderungen der Gründerinnen in Deutschland zu treffen.

Klar ist: Frauen stehen noch immer vor hohen Hürden im Start-up-Ökosystem. Das offenbart sich vor allem beim Thema Wachstum: Frauen bekommen nicht nur weniger Kapital, von ihnen geführte Start-ups haben mit durchschnittlich sieben Mitarbeitern auch deutlich weniger Manpower als die von Männern mit im Schnitt 28 Mitarbeitern. Mehr als vier von fünf Frauen sehen das als ein strukturelles Problem an und geben an, dass Gründerinnen bei Investmententscheidungen kritischer hinterfragt werden als Gründer. Außerdem gibt es deutlich weniger weibliche Business Angels, also Frauen, die in Start-ups investieren. Nur sechs Prozent der Gründerinnen machen das, während es bei Männern 16 Prozent sind.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Männer und Frauen sind im Durchschnitt 36 Jahre alt, wenn sie ein Start-up gründen – also häufig mitten in der Phase der Familienplanung. Doch während die Wochenarbeitszeit bei Gründerinnen mit Kindern im Schnitt um fast sechs Stunden sinkt, verändert sich bei Gründern in derselben Situation kaum etwas. Kein Wunder also, dass sich vier von fünf der befragten Frauen bessere Angebote wünschen, mit denen Familie und Unternehmertum vereinbart werden können. Sie sehen das als „zentralen Hebel zur Stärkung des Ökosystems an“, heißt es in der Mitteilung des Startup-Verbands. Von den Männern stimmte nur jeder Zweite zu.

Hinzu kommt, dass Frauen im Vergleich zu Männern doppelt so häufig allein gründen. Laut Female Founders Monitor liegt das daran, dass sie einen schlechteren Zugang zu Netzwerken haben. Dadurch fehlten ihnen wiederum Ressourcen, Expertise und Kontakte. Ist all das vorhanden, hat das eine sehr positive Wirkung, wie die Untersuchung zeigt: 82 Prozent der Frauen-Teams bewerteten ihr Start-up-Ökosystem als positiv – bei Solo-Gründerinnen waren es nur 47 Prozent. Der Wert liegt klar über dem der gemischten und Männer-Teams, was unterstreiche, wie wichtig spezifische Netzwerke und Initiativen im Start-up-Bereich für Frauen seien, heißt es in der Mitteilung des Startup-Verbands.